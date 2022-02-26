В Дарницком районе Киева уничтожена российская ДРГ ►

В Дарницком районе Киева уничтожена вражеская диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщает оперативный штаб ВСУ.



По городу действуют и другие ДРГ противника, однако продвинуться в город оккупантам не удалось.



«Ситуация в столице — сложная и напряженная. Враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и тероборона обнаруживают и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. Продолжаются в отдельных районах и сейчас», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко в видеообращении вечером в субботу.



Все объекты критической инфраструктуры города работают, просит киевлян сохранять выдержку, оставаться дома или в укрытиях. Подземные станции метрополитена работают в режиме укрытия. Движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено.



По информации Кличко, с момента атаки российских войск на Киев погибли 6 мирных жителей, в том числе, 1 ребенок, 14 военных и бойцов терробоны, ранены 71 человек.