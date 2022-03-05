Ахметов назвал Россию агрессором, а Путина — военным преступником

Бизнесмен Ринат Ахметов публично назвал Россию страной агрессором, а ее президента Владимира Путина — военным преступником. Об этом говорится в его письме на запрос «Экономической правды».



«Россия — страна-агрессор, а Путин — военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной, и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди», — заявил он.



Кроме того, Ахметов добавил, что какие-либо контакты его бизнеса с Россией разорваны, контроль над бизнесом утрачен — сейчас у него нет никаких интересов и активов.



Ахметов заверил, что «помогает Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять».