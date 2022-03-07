Бойкот импорта и экспорта: Зеленский призвал ввести новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров ввести новый пакет санкций против России, в частности, полностью бойкотировать российский экспорт и импорт.



«Если вторжение продолжается, и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит нужен новый санкционный пакет, новые санкции, новые шаги против войны ради мира», — сказал президент в своем видеообращении 7 марта.



«Бойкот российского экспорта, в частности, отказ от российской нефти и нефтепродуктов. Это можно назвать "эмбарго", а можно просто "моралью", когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта в Россию, если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать товары и услуги от цивилизации. Пусть война их накормит», — заявил Зеленский.