В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня

В Донецке уже который день неспокойно. Жители ежедневно сообщают о том, что слышат звуки боевых действий: как «прилетов», так и звуки снарядов, выпускаемых с территории подконтрольной так называемой «ДНР».



В городе очень мало машин и людей на улицах. Как живет Донецк сейчас — поделились жители города.



«Уже не обращаю внимания на это, не боюсь», — говорит одна дончанка.



«Уже привыкли за эти 8 лет, что уже грохает. У меня дочь в Курахово, двое внуков, я волнуюсь о них, и связи нет. Вторая дочь уехала в Краснодар из-за этой войны. Внуки, правнуки, никого, я осталась одна здесь», — рассказала другая жительница Донецка.