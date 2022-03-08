Янукович написал письмо Зеленскому, в котором предложил сдаться

Беглый экс-президент Виктор Янукович обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «любой ценой остановить кровопролитие». Письмо-обращение опубликовало российское госагентство «РИА Новости».



Янукович пишет о «большой жертве», на которую он пошел в 2014 году, и считает, что Зеленский обязан «любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения».



Как пишет Укринформ, на протяжении последних нескольких недель распространяется информация о том, что российские власти рассчитывают восстановить беглого президента Виктора Януковича в должности главы государства.



Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что упоминание фамилии Янукович в контексте возможного марионеточного президентства в Украине свидетельствует о полном незнании Россией реальных настроений в Украине.



7 марта появилась информация, что борт Януковича прибыл в Минск. В этот же день в Беларуси проходил третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями.