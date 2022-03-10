Защитники Мариуполя уничтожили 16 единиц техники захватчиков

Защитники Мариуполя 9 марта уничтожили 16 единиц бронированной техники российской армии.



Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.



«Наши морпехи вчера уничтожили 4 танка и 1 БМП. Гвардейцы ООСН АЗОВ уничтожили и повредили 11 единиц бронетехники.», - сказано в сообщении.



Отмечается, что была уничтожена командно-штабная машина.



«Вражескую пехоту уже никто не считает. Люди верят в защитников: многие не хотят уходить, а большинство не хотят никуда идти. Кому-то важно сохранить дом, даже если он стал руиной», - прокомментировали настроения защитников Мариуполя в МВД.