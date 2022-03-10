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Российские захватчики планируют взорвать склады аммиака в Харьковской области — СБУ

10 марта 2022, 18:08

Российские захватчики планируют взорвать склады аммиака в Харьковской области — СБУ

Российские захватчики рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом вооруженные силы Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.

«Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину. Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака на Харьковщине, чтобы обвинить в этом ВСУ», - сказано в сообщении.

По информации СБУ, захватчики также прорабатывают варианты совершения других провокаций.

«Но, уважаемые оккупанты, что бы вы ни придумывали, вам никто не поверит – ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже свои же соотечественники. Вы по-настоящему больны, если совершаете такие преступления. А значит – будем лечить. Наши военные это хорошо делают уже 15 дней. И будут это продолжать до Победы Украины», - заявили в СБУ.

Отмечается, что вчерашний авианалет на роддом и больницу в Мариуполе нельзя оправдать ничем. Это - нечеловеческий поступок, за который России обязательно придется строго отвечать: и перед украинскими воинами, и перед Гаагским трибуналом.

«Весь мир содрогнулся от такого зверства! Поэтому сегодня Россия уже пытается запускать разнообразные фейки об обстреле Мариуполя. Якобы, роддом давно не работал, там была база военных, а фото и видео разрушений вообще постановочные. Придумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже «бандеровцах и нацистах»?), о которых официально говорит российское минобороны», - заявили в ведомстве.

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