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Зеленский опроверг наличие химического оружия у Украины

11 марта 2022, 07:10

Зеленский опроверг наличие химического оружия у Украины

Президент Владимир Зеленский опроверг разработку в Украине оружия массового поражения, включая химического.

«Я адекватный человек. Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир это знает. Вы это знаете», — сказал Зеленский в видеообращении, обращаясь к руководству России.

При этом президент отметил, что его очень беспокоят обвинения Украины со стороны российских СМИ.

«Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем Россия обвиняет других. Послушайте, разгонка таких обвинений в российских СМИ сама по себе показывает, что это они на такое способны. Российские же военные, российские же спецслужбы. Показывает, что они этого хотят», — сказал он.

Глава государства выразил опасения, что именно Россия прибегнет к атаке химическим оружием на Украину.

«Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Аммиаком? Фосфором? Что еще вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице Охматдет? Или — по лабораториям, большинство из которых остались еще с советских времен и занимаются обычной наукой. Обычной! А не военными технологиями», — заявил Зеленский.

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