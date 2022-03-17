В результате обстрела на Харьковщине погиб 21 человек, 25 ранены

В результате обстрела военнослужащими РФ города Мерефа Харьковской области погиб 21 человек погибли, 25 были ранены, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством) УК Украины, передает пресс-служба СБУ в Харьковской области.



Артиллерийский обстрел начался 17 марта 2022 около 3:30 утра. В результате чего разрушены общеобразовательная школа и городской дом культуры. Расчистка завалов продолжается.