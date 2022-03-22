Центр Донецка попал под обстрел

В центр Донецка вечером 22 марта прилетело несколько снарядов. Воронки после обстрела видны на территории школы №54. Также снаряды упали в районе стадиона «Донбасс Арена». Поврежден памятник Владимиру Дегтяреву.





Подробности уточняются.