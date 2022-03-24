Оккупанты пытаются убедить мариупольцев, что эвакуация в Украину невозможна – горсовет

Российские оккупанты распространяют среди горожан недостоверную информацию о том, что захватчики якобы уже взяли под контроль Одессу, а Запорожье якобы больше не принимает беженцев из Мариуполя, поэтому им следует ехать на территорию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.



«В Мариуполе ездит машина российских оккупантов с громкоговорителем и объявляет, что Запорожье уже не принимает беженцев и нужно ехать в Россию, а также что Одессу уже взяли. Кроме того, россияне в селе Никольское отмечают, что единственная возможность эвакуации – автобусами в Ростов и что Украина их бросила на произвол судьбы», - говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркивают, что все это сознательная дезинформация оккупантов.



«Сейчас идет эвакуация в Запорожье, где мы ждем каждого. Кроме того, эвакуация из Никольского в процессе, как бы сложно оно не шло. Украина своих не бросает. Просьба ко всем – распространяйте правду. Пишите, звоните своим близким», - отмечают в горсовете.