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Генерал ВСУ: Разговоры о том, что у России заканчиваются силы и ракеты, не отвечают действительности

25 марта 2022, 16:01

Генерал ВСУ: Разговоры о том, что у России заканчиваются силы и ракеты, не отвечают действительности

Слухи о том, что у России заканчиваются силы и ракеты, не отвечают действительности. Об этом на брифинге рассказал бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, передает «Интерфакс-Украина».

«Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты - по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам», - сказал он.

Генерал отметил, что противник сейчас изменил тактику и отслеживает украинские средства
противовоздушной обороны, воздушных сил и украинскую артиллерию.

«Я смело уже могу заявить - он этого боится. Только за сегодняшнюю ночь уничтожено 3 танка, с десяток боевых машин. Почти с полсотни подтвержденных российских захватчиков уже уничтожены», - рассказал Грузевич.

Он также отметил, что у ВСУ есть информация, что Россия проводит мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.

«Но вы же понимаете, чтобы они оказались под Киевом надо время. По воздуху эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время будет пытаться вводить их в действие», - добавил Грузевич.

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