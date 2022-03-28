Кабмин отменил на период войны деление на «зоны» по ковиду

Деление Украины на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации по Covid-19 с соответствующими карантинными мерами отменяется на период действия военного положения.



Соответствующие изменения в карантинное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года внес Кабмин.



«На период военного положения: физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовать соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения Covid-19; физическим лицам рекомендовать обеспечить получение полного курса вакцинации от Covid-19 вакцинами, включенными ВОЗ в список разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях», – говорится в документе.



Помимо того учреждениям здравоохранения поручено обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.



Еще одной нормой принятого постановления стала отмена требования к руководителям госорганов отстранять от работы не вакцинированных при отсутствии противопоказаний работников.