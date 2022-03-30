В «Дiє» появился функционал для получения компенсации за потерю жилья из-за войны

Функция подачи заявки на компенсацию за потерю жилья из-за боевых действий стала доступна в мобильном приложении «Дiя». Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



«Отныне будет работать новый функционал нашего государственного сервиса "Дiя". Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже может подать соответствующую заявку в "Дiю"», — заявил Зеленский.

По его словам, подача заявок уже доступна в мобильном приложении. Необходимо обновить приложение, чтобы увидеть эту новую услугу.



«А через неделю будет доступна и офлайн — в центрах предоставления административных услуг. Сам по себе функционал в "Дiя" достаточно удобен. Но все необходимые детали будут разъясняться нашим правительством.



Главное — государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости», — добавил Зеленский.