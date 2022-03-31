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Россия начала формирование оккупационных органов власти на захваченных территориях — ВСУ

31 марта 2022, 08:36

Россия начала формирование оккупационных органов власти на захваченных территориях — ВСУ

Руководством России рассматривается вопрос о формировании на временно занятых территориях оккупационных органов власти. Об этом сообщает Генарльный штаб Вооруженных сил Украины.

По имеющейся у ведомства информации, на территории России осуществляется отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины.

Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской област псевдореспублики отмечается работа сотрудников ФСБ России, 652-й группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления Генштаба РФ.

Подчеркивается, что основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой разъяснительной работы с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами.

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