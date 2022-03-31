Байден предположил, что Путин самоизолировался и уволил нескольких советников из-за провала в Украине

Президент США Джо Байден предположил, что президент России Владимир Путин самоизолировался, а из-за провала российских войск в Украине были уволены и отправлены под домашний арест несколько его советников.



«Кажется, он самоизолировался. И есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых своих советников. Но сейчас я не хочу придавать этому слишком большого значения, потому что у нас не так много веских доказательств», — сказал Байден на брифинге в Белом доме.



Он также заявил, что нет явных доказательств того, что Путин выводит российские войска из Украины. «Я настроен немного скептически — это открытый вопрос, действительно ли он отступает», — подчеркнул президент США.

Президент США Джо Байден предположил, что Путин самоизолировался, а из-за провала российских войск в Украине были уволены и отправлены под домашний арест несколько президентских советников. pic.twitter.com/SRRcV2kHuf — Новости Донбасса (@novostidnua) March 31, 2022