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Байден предположил, что Путин самоизолировался и уволил нескольких советников из-за провала в Украине

31 марта 2022, 23:30

Байден предположил, что Путин самоизолировался и уволил нескольких советников из-за провала в Украине

Президент США Джо Байден предположил, что президент России Владимир Путин самоизолировался, а из-за провала российских войск в Украине были уволены и отправлены под домашний арест несколько его советников.

«Кажется, он самоизолировался. И есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых своих советников. Но сейчас я не хочу придавать этому слишком большого значения, потому что у нас не так много веских доказательств», — сказал Байден на брифинге в Белом доме.

Он также заявил, что нет явных доказательств того, что Путин выводит российские войска из Украины. «Я настроен немного скептически — это открытый вопрос, действительно ли он отступает», — подчеркнул президент США.

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