Зеленский утвердил делегацию по переговорам с Россией о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Делегацию возглавил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.



В состав делегации вошли также министр юстиции Денис Малюська, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.



Кроме того, в качестве экспертов делегации в ее состав включены юрист-международник Александр Малиновский и чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый.



Также членами делегации по согласию утверждены народные депутаты Украины Андрей Костин (фракция «Слуга народа»), Дмитрий Лубинец (группа «За майбутне») и Рустем Умеров (фракция «Голос»).



Менять состав делегации уполномочен ее руководитель по согласованию с министром иностранных дел Украины. Глава делегации может также привлекать к обеспечению ее работы работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.



Директивы делегации засекречены.