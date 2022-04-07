Чума, сибирская язва, ковид: «ДНРовцы» рассказали Быстрыкину о «биологическом оружии» Украины и США

В оккупированный Донецк приехал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В группировке «ДНР» заявили, что российский чиновник проводил совещание, посвященное так называемым биолабораториям в Украине.



В «ДНР» утверждают, что расследуют уголовное дело «о разработке в украинских лабораториях компонентов биологического оружия, в том числе возбудителей чумы и сибирской язвы».



Российские прокси распространяют в сети информацию о том, что якобы с 2007 года Управление по снижению угроз США выступает заказчиком и координатором проведения совместных с украинскими учеными биологических программ.



«Получены документы о реализации проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний, характерных для летучих мышей», — заявляют в медиа «ДНР».



Как сообщалось ранее, строение вируса Sars-Cov2, который вызывает коронавирус, на 96% совпадает с другим вирусом, ранее обнаруженным у диких подковоносых летучих мышей.