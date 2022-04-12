Дополнительные поезда будут эвакуировать жителей Донбасса

Количество эвакуационных железнодорожных пассажирских рейсов увеличено во вторник, 12 апреля, в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что добавили еще шесть поездов для выезда жителей Славянска, Покровска и Новозолотаревки.



«Усиленная эвакуация: шесть дополнительных эвакуационных поездов отправятся из Луганщины и Донетчины 12 апреля», - написал он в Telegram.





Дополнительные рейсы и график:





Новозолотаровка (Луганская область):

- 14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозоваая.

Славянск (Донецкая область):

- 11:20 - 274/273 Славянск - Львов.

Покровск (Донецкая область):

- 10:00 - 240/239 Покровск - Тернополь;

- 14:00 - 241/242 Покровск - Львов;

- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;

- 17:30 - 225/226 Покровск - Черновцы.