Российская армия снова обстреляла Харьков: Известно о двух пострадавших, есть новые разрушения

Днем 12 апреля российские войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы Харькова. Разрушены и повреждены дома, а по меньшей мере два человека ранены. Об этом сообщает «Суспільне. Харків».



«По меньшей мере два человека ранены в результате обстрела жилых кварталов на юге Харькова днем 12 апреля, сообщили в областной военной администрации. Российским снарядом разрушены и повреждены несколько зданий», - говорится в сообщении.



Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что возросла интенсивность обстрелов и расширилась география бомбардировок.