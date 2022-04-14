Спецназ взорвал мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм

Группа ССО Украины уничтожила мост с российской военной техникой, которая направлялась в город Изюм Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.



Отмечается, что несколько дней назад украниские воины обнаружили вражескую технику на Харьковщине. Это были бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и три Урала, двигавшиеся на усиление своей группировки в Харьковской области. Установив маршрут движения вражеской колонны, операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады.



«Это был мост на пути вражеской техники. Далее – кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента», - рассказали в Генштабе ВСУ.



«Заложив взрывчатку в определенное место, операторы Сил спецопераций ждали врага, который, ничего не подозревая, ехал навстречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой осуществили согласно определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну», - сказано в сообщении.



Украинские операторы с помощью БПЛА подтвердили поражение цели. После этого «дело завершили» бойцы из Сил обороны Украины.