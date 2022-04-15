Из Луганской области сегодня эвакуировали почти 400 человек

Сегодня из Луганской области эвакуировали 370 жителей. Однако из Попасной удалось вывести только трех человек - машина, на которой они выезжали, попала под обстрел. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он рассказал, что Попасная сегодня подверглась мощному обстрелу. Поэтому было принято решение вывозить жителей не автобусом, а автомобилями. Удалось сделать только один рейс и вывести трех человек. При этом в машину попали осколки разорвавшегося снаряда. Никто не пострадал, однако автомобиль выехал из-под огня на полностью спущенных шинах.



Ранее в Офисе президента Украины призвали жителей Луганской и Донецкой областей как можно быстрее эвакуироваться.