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Из Луганской области сегодня эвакуировали почти 400 человек

15 апреля 2022, 14:39

Из Луганской области сегодня эвакуировали почти 400 человек

Сегодня из Луганской области эвакуировали 370 жителей. Однако из Попасной удалось вывести только трех человек - машина, на которой они выезжали, попала под обстрел. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что Попасная сегодня подверглась мощному обстрелу. Поэтому было принято решение вывозить жителей не автобусом, а автомобилями. Удалось сделать только один рейс и вывести трех человек. При этом в машину попали осколки разорвавшегося снаряда. Никто не пострадал, однако автомобиль выехал из-под огня на полностью спущенных шинах.

Ранее в Офисе президента Украины призвали жителей Луганской и Донецкой областей как можно быстрее эвакуироваться.

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