В Кремле по-прежнему отчитываются Путину о том, что война «идет по плану»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз обвинил украинскую сторону в непостоянстве на переговорах. При этом в Кремле по-прежнему утверждают, что планы России касательно Украины – выполняются.



В Кремле считают, что динамика продвижения переговорного процесса «оставляет желать лучшего». Таким образом у Путина признали, что Украина не идет на уступки и не выполняет желаний Путина.



«Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что (война – ред.) идет по плану», – заявил Песков российским СМИ.