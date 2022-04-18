Монобанк закроет счета клиентов, проживающих на подконтрольной «Л/ДНР» территории

Монобанк закроет счета клиентов из России, Беларуси, а также проживающих во временно оккупированных Крыму и на подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территориях Донецкой и Луганской областей.



Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский у себя в Telegram.



«С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории: Россия, Беларусь, Крым, ЛДНР, Северная Корея, Сирия, Эритрея. Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру», — написал банкир.



Он отметил, что в общей сложности это 11 тысяч 251 человек.



На запрос «Новостей Донбасса» в банке уточнили, что территорией «Л/ДНР» будет считаться та, что была под контролем группировок по состоянию на 24 февраля 2022 года.



«Касательно идентификации месторасположения, где кто находится, — это внутребанковская информация. Все клиенты, о которых идет речь в посте Олега Владимировича [Гороховского], получат пуш-уведомление в приложении», — отметили в банке.



Наши читатели, которые проживают в Донецке и имеют счета в Монобанке пока не получали никаких уведомлений об их закрытии.