Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Война Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

МВФ прогнозирует рост дефицита госбюджета Украины до 17,8% ВВП

20 апреля 2022, 14:50

МВФ прогнозирует рост дефицита госбюджета Украины до 17,8% ВВП

Из-за развязанной Россией войны дефицит госбюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году. Такой прогноз обнародовал Международный валютный фонд (МВФ), пишет Интерфакс-Украина.

Согласно прогнозу Фонда, в 2023 году дефицит составит 13,1% ВВП, в 2024-м — 11,9% ВВП, в 2025—2026 годы — 10,9−10,8% ВВП, в 2027-м — 9,3% ВВП.

Отмечается, что речь идет в целом о дефиците госсектора, который включает в том числе местные бюджеты, социальные фонды и госкомпании.

В материалах Фонда сообщается, что первичный дефицит госбюджета Украины в этом году расширится до 13,4% ВВП с 1% ВВП в прошлом году. В следующем году он снизится до 7,3% ВВП, в 2024-м — до 5,8% ВВП, в 2025-м — до 4,9% ВВП, в 2026-м — до 5,2% ВВП и в 2027-м — до 4,1% ВВП.

Также МВФ ожидает, что валовый государственный долг Украины в 2022 году увеличится до 86,2% ВВП после снижения с 61% ВВП до 49% ВВП в прошлом году.

По итогам 2023 года МВФ ожидает госдолг Украины на уровне 78% ВВП, 2024 — 78,7% ВВП, 2025 — 82,9% ВВП, 2026 — 88,7% ВВП и 2027 года — 92,3% ВВП.

Фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году на 35% и пока воздерживается от оценок его динамики в последующие годы из-за большой неопределенности.

Еще по теме

Организации
Мвф
Прочее
Война ВВП украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:21
В оккупированном Бердянске заместителем «мэра» стал дворник
14:21
Россия собирается открыть свои «посольства» на оккупированном Донбассе
12:46
«ДНР» просит ООН доставить гуманитарную помощь
11:54
Главу «МВД ЛНР» арестовала ФСБ, утверждает украинская разведка
11:43
В мэрии Мариуполя обвинили директоров морского лицея и школы в работе на оккупантов
06:48
Прокуроры подозревают сотрудницу сельсовета на Луганщине в государственной измене
23:20
Пушилин заявил о планах присоединить часть Запорожской области к «ДНР»
22:53
Наступление на Донбассе. Россия бомбит «Азовсталь». Дайджест НД за день ►
20:52
На Луганщине ликвидирован один из командиров боевиков «ЛНР»
14:51
Оккупанты провели «голосование» за вхождение района Запорожской области в «ДНР»
10:18
Силы РФ штурмуют «Азовсталь», Пушилин «не подтверждает» большого количества гражданских на заводе
00:01
Старт битвы за Донбасс, Медведчук просит обмен. Дайджест НД за день ►
20:30
Жители Макеевки и Донецка будут получать воду из пруда
17:08
Монобанк закроет счета клиентов, проживающих на подконтрольной «Л/ДНР» территории
11:40
Оккупанты расстреляли автомобиль с мирными жителями в Кременной. Четверо погибших — ОВА
все новости
15:21
В оккупированном Бердянске заместителем «мэра» стал дворник
14:50
МВФ прогнозирует рост дефицита госбюджета Украины до 17,8% ВВП
14:21
Россия собирается открыть свои «посольства» на оккупированном Донбассе
13:48
Энергетики за сутки вернули в 45 населенных пунктов в Донецкой и Киевской областях
13:41
Часть Луганской области надолго лишилась воды, света и газа
13:22
Командир 36-й бригады призвал эвакуировать военных и гражданских с «Азовстали» в третью страну
13:22
Подоляк: Готовятся переговоры о возвращении из РФ депортированных туда украинцев
12:46
«ДНР» просит ООН доставить гуманитарную помощь
11:54
Главу «МВД ЛНР» арестовала ФСБ, утверждает украинская разведка
11:43
В мэрии Мариуполя обвинили директоров морского лицея и школы в работе на оккупантов
11:02
Блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию
10:34
В Мариуполе оккупанты угрожают расстреливать всех жителей без белых повязок
09:41
Украина и Россия договорились о гуманитарном коридоре из Мариуполя
09:21
Более 578 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии РФ
09:09
На Луганщине Новодружеск остался без газа из-за обстрелов
все новости
ВИДЕО
Наступление на Донбассе. Россия бомбит «Азовсталь». Дайджест НД за день ►
19 апреля, 22:53
Старт битвы за Донбасс, Медведчук просит обмен. Дайджест НД за день ►
19 апреля, 00:01
России не удается наступление на Донбассе и полный захват Мариуполя. Дайджест НД за день ►
18 апреля, 00:08

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция