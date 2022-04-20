МВФ прогнозирует рост дефицита госбюджета Украины до 17,8% ВВП

Из-за развязанной Россией войны дефицит госбюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году. Такой прогноз обнародовал Международный валютный фонд (МВФ), пишет Интерфакс-Украина.



Согласно прогнозу Фонда, в 2023 году дефицит составит 13,1% ВВП, в 2024-м — 11,9% ВВП, в 2025—2026 годы — 10,9−10,8% ВВП, в 2027-м — 9,3% ВВП.



Отмечается, что речь идет в целом о дефиците госсектора, который включает в том числе местные бюджеты, социальные фонды и госкомпании.



В материалах Фонда сообщается, что первичный дефицит госбюджета Украины в этом году расширится до 13,4% ВВП с 1% ВВП в прошлом году. В следующем году он снизится до 7,3% ВВП, в 2024-м — до 5,8% ВВП, в 2025-м — до 4,9% ВВП, в 2026-м — до 5,2% ВВП и в 2027-м — до 4,1% ВВП.



Также МВФ ожидает, что валовый государственный долг Украины в 2022 году увеличится до 86,2% ВВП после снижения с 61% ВВП до 49% ВВП в прошлом году.



По итогам 2023 года МВФ ожидает госдолг Украины на уровне 78% ВВП, 2024 — 78,7% ВВП, 2025 — 82,9% ВВП, 2026 — 88,7% ВВП и 2027 года — 92,3% ВВП.



Фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году на 35% и пока воздерживается от оценок его динамики в последующие годы из-за большой неопределенности.