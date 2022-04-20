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Оккупационные власти Мариуполя 9 мая собрались провести акцию «Бессмертный полк»

20 апреля 2022, 19:32

Оккупационные власти Мариуполя 9 мая собрались провести акцию «Бессмертный полк»

Оккупационные власти Мариуполя собрались провести в городе акцию «Бессмертный полк» 9 мая. Об этом заявила замглавы оккупационной администрации города Виктория Калачева российскому изданию ТАСС.

На опубликованном видео она говорит о том, как жители города ждут «Бессмертный полк».

Калачева была депутатом горсовета Мариуполя от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», возглавляла школу искусств и модельное агентство.

Шествие «Бессмертного полка» традиционно проходит в России 9 мая. Аналогичную акцию проводят группировки «ДНР» и «ЛНР».

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