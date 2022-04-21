Двадцать самолетов пополнили авиапарк ВВС Украины – CNN

Около 20 боеспособных самолетов пополнили авиапарк ВВС Украины благодаря поставкам запчастей из других стран. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Пентагоне.



По словам чиновника, США и другие страны работали над тем, чтобы предоставить Украине детали, необходимые для полетов.



«Сейчас в ВВС ВСУ больше самолетов, чем три недели назад», — подчеркнул чиновник.



Напомним, 19 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге заявил, что Украина получила дополнительные истребители из других стран. Однако на следующий день спикер опроверг свои слова, уточнив, что Киеву передали только запчасти.