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Двадцать самолетов пополнили авиапарк ВВС Украины – CNN

21 апреля 2022, 07:33

Двадцать самолетов пополнили авиапарк ВВС Украины – CNN

Около 20 боеспособных самолетов пополнили авиапарк ВВС Украины благодаря поставкам запчастей из других стран. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Пентагоне.

По словам чиновника, США и другие страны работали над тем, чтобы предоставить Украине детали, необходимые для полетов.

«Сейчас в ВВС ВСУ больше самолетов, чем три недели назад», — подчеркнул чиновник.

Напомним, 19 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге заявил, что Украина получила дополнительные истребители из других стран. Однако на следующий день спикер опроверг свои слова, уточнив, что Киеву передали только запчасти.

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