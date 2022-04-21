Зеленский не подтвердил информацию о захвате всего Мариуполя силами РФ

Президент Владимир Зеленский не подтвердил информацию о захвате всего Мариуполя российскими войсками.



«Я знаю, что большую часть Мариуполя они давно захватили, есть часть города, где остаются наши воины. Пока они там остаются», — сказал он.



Вместе с тем Зеленский отметил, что «ситуация сложная, плохая, мы считаем, что со вчера она не изменилась».



«Заблокированы гражданские люди. В последнее время россияне блокируют процесс вывоза. Было предложение об обмене раненых на раненых», — сказал президент. Он добавил, что «там больше 400 раненых».



«Мы готовы на обмены. Нас интересуют и люди, которые там погибли. Мы рассчитываем вернуть их тела родителям», — резюмировал Зеленский.