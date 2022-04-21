В Харьковской области под оккупацией находятся 22 из 56 территориальных громад

Российские оккупанты контролируют 22 из 56 территориальных громад в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью «Украинской правде».



«22 территориальных громады области из 56 мы пока не контролируем. Они находятся под временной оккупацией», — сказал он.



При этом, отметил чиновник, «нельзя сказать, что в некоторых населённых пунктах установлен оккупационный режим» — войска РФ используют их как транзитные зоны: «Просто проехали и все. Их присутствия там нет, и стратегически это им не нужно».



«Они держат свои рубежи в Волчанске, Купянске — там серая зона, где блокпосты по сути пересекаются уже с нашими военными. Мы общаемся с этими населенными пунктами. У нас есть информация от разведки от территориальных громад, которые находятся под их влиянием», — добавил Синегубов.



Оккупанты используют Купянск-Узловой как основной логистический центр. В оккупации также находятся, в частности, Липцы, Циркуны, Волчанский район. В Печенегах стоят вражеские блокпосты и проезжает вражеская техника.