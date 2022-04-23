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В России из школьных учебников убирают упоминания об Украине и Киеве

23 апреля 2022, 14:47

В России из школьных учебников убирают упоминания об Украине и Киеве

Сразу после начала вторжения России в Украину сотрудников российских издательств попросили убрать «некорректные» упоминания Украины и Киева изо всех школьных учебников. Об этом изданию «Медиазона» рассказали редакторы группы компаний «Просвещение» — одного из крупнейших и старейших издательств учебной и педагогической литературы в России.

По их словам, «вычищают» учебники истории, географии и литературы. Просьбу убрать «некорректные» упоминания Украины начальство донесло до подчиненных на «конфиденциальной» встрече. Кроме того, объясняют собеседники «Медиазоны», каждый сотрудник «Просвещения» при приеме на работу подписывает «огромное количество документов о неразглашении служебной информации» — нарушение таких соглашений грозит мгновенным увольнением.

По словам редакторов издательства, после начала войны увольнение грозит также за любое проявление антивоенной позиции — подписи под петициями, посты в соцсетях, участие в акциях протеста.

Устное распоряжение свести к минимуму упоминания Украины и Киева сотрудники «Просвещения» получили в первый же день войны, 24 февраля.

При этом курс на «вычистку» Украины и Киева из учебников был взят гораздо раньше, вспоминают собеседники «Медиазоны» — после 2014 года авторы учебников и редакторы старались упоминать Украину как можно реже и осторожнее. Но даже с учетом «вычистки», длившейся на протяжении последних лет, после 24 февраля, по словам редакторов, им пришлось «почиркать около 15% текстов».

«То есть перед нами стоит задача — сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора», — рассказывает один из редакторов.

Он говорит, что Киев обычно сейчас упоминается в разрезе того, что он был столицей Киевской Руси, и что во Вторую мировую войну освобождали Киев. «Можно упоминать, как мы спасали Киев, но говорить о какой-либо самостийности Украины как страны уже нельзя», — отмечает собеседник издания.

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