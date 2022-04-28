В Херсоне показали последствия вчерашнего взрыва

Последствия взрыва в Херсоне. Фото: «Вгору»

В оккупированном Херсоне поздним вчером 27 апреля произошел взрыв, из-за которого во многих зданиях в центре города выбило окна. Об этом сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев в эфире общеукраинского телемарафона.



«Около 23 часов ночи был безумный взрыв над городом и возле него. Повыбивало окна. С 8 утра я объехал все больницы, в которых выбило окна, музыкальные заведения. Все это в центре города», — отметил он.



По его словам, оценка повреждений продолжается.



Российская оккупационная администрация утверждает, что взрыв произошел в результате удара тремя ракетами «Точка-У», которые выпустила украинская армия. Якобы две ракеты были сбиты ПВО, а третья взорвалась в районе телецентра Херсона. После этого в городе перестало работать российское телевидение.



Вооруженные силы Украины взрыв в Херсоне не комментировали.