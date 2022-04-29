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В Запорожской области россияне похитили двух британских волонтеров

29 апреля 2022, 14:30

В Запорожской области россияне похитили двух британских волонтеров

Российские оккупанты в Запорожской области похитили двух волонтеров из Великобритании, во время эвакуации мирных жителей. Как рассказала спасенная британцами семья, захватчики считают их шпионами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на директора некоммерческой сети Presidium Network Доминик Бирн.

По его словам, работники гуманитарных организаций потеряли с ними связь в понедельник утром, когда они ехали на юг Запорожской области для эвакуации мирного населения.

Семья, которую пытались эвакуировать британские волонтеры, позже была доставлена ​​и допрошена российскими солдатами. Они интересовались, являются ли добровольцы «британскими шпионами».

Как отметил Бирн, в конечном итоге семья выехала в Польшу. О судьбе британских волонтеров пока ничего не известно.

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