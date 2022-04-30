Две школы и 20 домов разрушены оккупантами в Луганской области

Российские оккупанты разрушили две школы и 20 домов за минувшие сутки в Луганской области, продолжали штурмовать Рубежное и Попасную. Об этом сообщил глава Луганской ОВА (ОДА) Сергей Гайдай.



«Это те объекты, о повреждениях которых сообщили спасателям жители Луганщины или пожарные самостоятельно выезжали на места происшествия. 16 массированных артиллерийских атак выдержали города и села Луганщины за минувшие сутки», - написал Гайдай в Telegram.



По его словам, ночью снаряд оккупантов попал по двум соседским домам в Рубежном, которые были разрушены и охвачены пламенем.



«Еще два дома пылали в Новодружеске - бригада ГСЧС смогла прорваться в район города, как только утихли обстрелы. Кроме того, повреждены пять жилых домов в Горском, еще 10 - в Ореховом. Вчера утром российской армией было обстреляно здание школы в новых районах Северодонецка - там произошло возгорание в кабинетах», - перечислил разрушения Гайдай.



Позднее стало известно о повреждении еще одного учебного заведения города.