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Кабмин рекомендует местным властям на время войны не повышать коммунальные тарифы

02 мая 2022, 14:03

Кабмин рекомендует местным властям на время войны не повышать коммунальные тарифы

Кабинет министров решил заморозить тарифы на коммунальные услуги до окончания полномасштабной войны России в Украине. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Кабмин рекомендует в течение действия военного положения в Украине, но не ранее завершения текущего отопительного периода, органам, уполномоченным устанавливать тарифы, не повышать тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и снабжения горячей водой, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения для населения.

Постановлением рекомендуется применять тарифы «к потребителю (населению) на уровне тарифов, применявшихся по состоянию на 24 февраля 2022 года».

Кроме того, рекомендуется компаниям приостановить выполнение согласованных инвестиционных программ, а средства, предусмотренные для зачисления на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов по инвестиционным программам, направлять на оплату энергоносителей и погашения других обязательств для обеспечения стабильной деятельности таких субъектов хозяйствования; отсрочить разработку, согласование и утверждения инвестиционных программ.

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