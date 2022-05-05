Анатолия Шария задержали в Испании, сообщила СБУ

В Испании задержан пророссийских блогер и политик Анатолий Шарий, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Отмечается, что правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая.



«Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», — говорится в сообщении украинской спецслужбы.



СБУ подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

статья 111 (Государственная измена);

статья 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. «Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», — подчеркнули в СБУ.



Там подчеркнули, что доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины.



В прошлом году ему было объявлено о подозрении.







