Залужный сообщил о контрнаступлении ВСУ под Харьковом

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил о переходе украинских военных в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.



Об этом он проинформировал главу объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли во время телефонного разговора.



Также Залужный сообщил американскому коллеге о перемещении основных усилий российских войск на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои.



Главком ВСУ обратил внимание на возобновлении применения российскими силами крылатых ракет. Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине, констатировал он.



Так, в течение суток 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, выпущенных из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря. По состоянию на полночь предыдущих суток было зафиксировано 8 запусков крылатых ракет по украинской территории.



«Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален», — резюмировал Залужный.