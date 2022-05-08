В России показали командира и начальника штаба морпехов, которых взяли в плен в Мариуполе

Владимир Баранюк и Дмитрий Кормянков в российском плену

Командир 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк и начальник штаба этой же бригады Дмитрий Кормянков попали в плен в апреле при выходе с завода «Азовмаш» в Мариуполе.



Об этом сообщил российский ресурс «РИА Новости».



Как утверждается, «высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск — командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начштаба полковник Дмитрий Кормянков — оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш" (северо-западнее "Азовстали") и уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе».



Отмечается, что видео с пленными Баранюком и Кормянковым были снаяты на подконтрольной группировке «ДНР» территории.

