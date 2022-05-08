Украинские военные в Мариуполе уничтожили 2,5 тысячи оккупантов и ранили еще 5 тысяч — «Азов»

Украинские военные убили в Мариуполе 2,5 тысячи российских военных и ранили еще 5 тысяч оккупантов — это более 15% военных потерь российских войск в войне против Украины.



Об этом заявил офицер управления разведки полка «Азов» Илья Самойленко во время пресс-конференции.



Он подчеркнул, что украинские военные также уничтожили более 60 российских танков и повредили еще 30, а также уничтожили 10% артиллерийских систем оккупантов.

«Захват Мариуполя происходит последние 2,5 месяца. Ситуация такова, какую раньше никогда не видели в истории. Чтоб такая осада и такой захват происходил так долго, такого еще не было в истории, с таким количеством жертв среди военных противника, да и значительных потерь среди мирного населения», — сказал Самойленко.



По его подсчетам, более 25 тысяч человек были убиты российской армией во время блокады Мариуполя, в основном это миирные жители.



Также предстаивтель «Азова» считает, что украинской власти «не удалось защитить Мариуполь, подготовить защиту города».