Генсек ООН «потрясен сообщением» о бомбардировке школы в Белогоровке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «потрясен сообщением» о бомбардировке школы в Белогоровке на Луганщине, где жители села прятались от боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Сфефан Дюжаррик.



Отмечается, что эта атака является еще одним напоминанием, что в этой войне, как и во многих других конфликтах, наивысшую цену платят гражданские лица.



«Генеральный секретарь вновь заявляет, что во время войны необходимо всегда щадить гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Эта война должна закончиться, и должен быть установлен мир в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом», - сказано в сообщении.



В опубликованном тексте не упоминается, что бомбардировки, в том числе школы Белогоровцы, осуществляют войска РФ.



Напомним, российские войска 7 мая сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в селе Белогоровка на Луганщине, где от обстрелов скрывалось около 90 человек. Сообщалось о 60 погибших от бомбежки.