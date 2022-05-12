Россияне пытаются развить наступление на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ

Подразделения российских войск пытаются развить наступательные действия на Донбассе на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



«Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка», - сказано в сообщении.



Отмечается, что на Лиманском направлении противник форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия. Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории РФ в направлении Кременной перекинул технику понтонно-мостового парка.



На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Кудряшевка, Северодонецк, имеет частичный успех.



На Бахмутском направлении россияне ведут штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи, боевые действия продолжаются.



На Авдеевском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовка и Новокалиново.

На Кураховском направлении россияне наступают в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка. Продолжаются боевые деяния.



В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения украинских подразделений в районе завода «Азовсталь». Противник не прекращает наносить авиационные удары.



На Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку с целью недопущения дальнейшего продвижения украинских войск в направлении государственной границы. В районах севернее города Харькова он обстреливает из артиллерии подразделения украинских войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.



На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы. Противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники с целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск.



В Запорожском направлении россияне обстреливали подразделения украинских войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня.



На Южнобужском и Таврическом направлениях противник пытается улучшить свое тактическое положение.



В Николаевском и Криворожском направлениях россияне продолжают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск. С целью выявления конфигураций в положении Сил обороны противник ведет воздушную разведку, в том числе и с внедрением БпЛА. Кроме того, в Николаевском направлении, в районе Новой Каховки россияне осуществляют подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.



На Таврическом направлении российские войска пополняли запасы и выполняли демонстрационные действия с целью сковывания украинских войск.



На Бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнение задач по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории нашего государства с территории Беларуси.

На пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ, а также подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Городнянском районе Черниговской области и нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области.



На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 9 атак, уничтожены 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей и одна зенитная установка противника.



Подразделения противовоздушной обороны сбили 4 БпЛА типа «Орлан-10». Противник понес потери и на других направлениях.