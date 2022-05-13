Россияне пытаются захватить Донбасс и Херсонскую область — сводка Генштаба ВСУ

Российский войска продолжили наступление с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что на Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия на установлении контроля над населенным пунктом Рубежное. В Лиманском направлении подразделения противника пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка. На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели. На Кураховском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка. Продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений украинских войск в районе завода «Азовсталь». В целях установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников применяет стратегическую авиацию. Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время.



На Слобожанском направлении противник принимает меры по перегруппировке подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.



В Харьковском направлении россияне наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения украинских войск в районе населенного пункта Веселое.



В Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск по всей линии и воздушную разведку с применением БпЛА.



На Южнобужском направлении оккупационные подразделения активных боевых действий не совершали, обстреливали подразделения украинских войск из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.



На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Основные усилия подразделений вооруженных сил республики были сосредоточены на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.



На Северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. По имеющейся информации, противник осуществляет переброску в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.



В Воронежской и Белгородской областях РФ продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 25 мая.



За предыдущие сутки подразделения ПВО Сухопутных войск, Воздушных Сил и Десантно-штурмовых войск поразили 7 воздушных целей: 5 БпЛА типа Орлан-10, один вертолет Ка-52 и одна крылатая ракета.



Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.



Только на Донецком и Луганском направлениях защитниками Украины за минувшие сутки отбиты 18 атак, уничтожены 13 танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 5 автомобилей противника. Россияне несут потери и на других направлениях.