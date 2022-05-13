Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Россияне пытаются захватить Донбасс и Херсонскую область — сводка Генштаба ВСУ

13 мая 2022, 07:35

Россияне пытаются захватить Донбасс и Херсонскую область — сводка Генштаба ВСУ

Российский войска продолжили наступление с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что на Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия на установлении контроля над населенным пунктом Рубежное. В Лиманском направлении подразделения противника пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка. На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели. На Кураховском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка. Продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений украинских войск в районе завода «Азовсталь». В целях установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников применяет стратегическую авиацию. Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время.

На Слобожанском направлении противник принимает меры по перегруппировке подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.

В Харьковском направлении россияне наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения украинских войск в районе населенного пункта Веселое.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск по всей линии и воздушную разведку с применением БпЛА.

На Южнобужском направлении оккупационные подразделения активных боевых действий не совершали, обстреливали подразделения украинских войск из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Основные усилия подразделений вооруженных сил республики были сосредоточены на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. По имеющейся информации, противник осуществляет переброску в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.

В Воронежской и Белгородской областях РФ продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 25 мая.

За предыдущие сутки подразделения ПВО Сухопутных войск, Воздушных Сил и Десантно-штурмовых войск поразили 7 воздушных целей: 5 БпЛА типа Орлан-10, один вертолет Ка-52 и одна крылатая ракета.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

Только на Донецком и Луганском направлениях защитниками Украины за минувшие сутки отбиты 18 атак, уничтожены 13 танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 5 автомобилей противника. Россияне несут потери и на других направлениях.

Еще по теме

Организации
Генштаб ВСУ
События
Сводка Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:47
«Азовцы» обратились к Илону Маску. На Луганщине появилась своя Чернобаевка. Дайджест НД за день ►
17:02
«ДНР»: Под Ясиноватой в ходе обстрела погиб человек, еще трое получили ранения
16:13
Верещук заявила, что лично занимается освобождением мамы девочки Алисы с «Азовстали»
15:42
Украина продолжает переговоры об эвакуации около 500 человек с «Азовстали»
14:16
«ДНР»: В Донецке обстрелом повреждена телевышка
13:14
В России заявили о риске ядерной войны с НАТО
12:03
В Мариуполе запустили подачу воды в тестовом режиме. Но есть проблемы
11:42
«ЛНР» рассмотрит вопрос вхождения в состав России после окончания боевых действий
11:00
Мариуполь и Луганское направление: В МВД назвали две критические точки
10:37
Пушилин об «Азовстали»: Наши подразделения могут довести ситуацию к логическому завершению
08:57
Жителей Попасной вывозят в захваченный еще с 2014 года Первомайск
08:50
«ДНР»: В ходе обстрела Горловки ранены ребенок и беременная женщина
23:56
В Мариуполе — антисанитария. «ДНР» запретила Facebook и Instagram. Дайджест НД за день ►
22:58
Лепс, Дюжев, Долина: Российские звезды выступили в Донецке по случаю «Дня республики»
21:42
В оккупированном Шахтерске открыли бюст убитому главе «ДНР» Захарченко
все новости
07:35
Россияне пытаются захватить Донбасс и Херсонскую область — сводка Генштаба ВСУ
07:05
ВСУ подбили в Черном море новейший российский корабль
06:28
Россияне расстреливали гражданских из танка в Харьковской области — МВД
00:18
Россия уже против вступления Украины и в ЕС, а не только в НАТО
23:47
«Азовцы» обратились к Илону Маску. На Луганщине появилась своя Чернобаевка. Дайджест НД за день ►
23:22
Медики спасают раненых в Донецкой области. Госпиталь в Бахмуте переполнен
23:10
Украинские военные отбили 18 атак оккупантов на Донбассе
22:43
Кремль готовит россиян к присоединению оккупированных районов Донбасса
21:59
Тройное преступление: Кулеба — о продаже Россией краденого украинского зерна в Сирию
21:28
На Донетчине оккупанты убили еще четырех мирных жителей
20:48
Украина ведет переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых бойцов из «Азовстали» — Верещук
20:13
Оккупанты пытаются наступать на Донбассе и ведут воздушную разведку — Генштаб
19:43
Совет ООН по правам человека принял резолюцию о расследовании преступлений РФ в Украине
19:15
Братские могилы под Мариуполем продолжают разрастаться — «Схемы»
18:39
Выпустили до 12 ракет: Оккупанты ударили по Кременчугу
все новости
ВИДЕО
Медики спасают раненых в Донецкой области. Госпиталь в Бахмуте переполнен
12 мая, 23:22
В Мариуполе — антисанитария. «ДНР» запретила Facebook и Instagram. Дайджест НД за день ►
11 мая, 23:56
Как проходит эвакуация из Северодонецка и Лисичанска ►
11 мая, 23:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция