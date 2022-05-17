Ракетные обстрелы в Черниговской области: Известно о 8 погибших

Последствия обстрела Десны на Черниговщине. Фото из соцсетей

Утром 17 мая войска России обстреляли Черниговскую область, ракетные удары нанесены по поселку Десна, предварительно есть погибшие и много раненых. Об этом в утреннем обращении рассказал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.



На текущий момент, по его словам, в месте попадания российских ракет работают спасатели, правоохранительные органы.



Обновлено. В результате авиаудара по поселку Десна погибли 8 человек, еще 12 – получили ранения, сообщает «Суспільне» со ссылкой на Главное Управление ГСЧС в Черниговской области.



В Десне находится учебный центр Вооруженных сил Украины.



Глава ОВА Чаус напомнил жителям Черниговщины о том, что война не закончена и призвал должным образом реагировать на сигналы воздушной тревоги.