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Ракетные обстрелы в Черниговской области: Известно о 8 погибших

Обновлено
17 мая 2022, 14:35

Ракетные обстрелы в Черниговской области: Известно о 8 погибших

Последствия обстрела Десны на Черниговщине. Фото из соцсетей Последствия обстрела Десны на Черниговщине. Фото из соцсетей

Утром 17 мая войска России обстреляли Черниговскую область, ракетные удары нанесены по поселку Десна, предварительно есть погибшие и много раненых. Об этом в утреннем обращении рассказал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

На текущий момент, по его словам, в месте попадания российских ракет работают спасатели, правоохранительные органы.

Обновлено. В результате авиаудара по поселку Десна погибли 8 человек, еще 12 – получили ранения, сообщает «Суспільне» со ссылкой на Главное Управление ГСЧС в Черниговской области.

В Десне находится учебный центр Вооруженных сил Украины.

Глава ОВА Чаус напомнил жителям Черниговщины о том, что война не закончена и призвал должным образом реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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