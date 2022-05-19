Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

СМИ: США не поставляют Украине современные РСЗО из опасений затягивания войны

19 мая 2022, 16:28

СМИ: США не поставляют Украине современные РСЗО из опасений затягивания войны

США не поставляют Украине реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия, несмотря на просьбы Киева о поставках. В Белом доме опасаются затягивания войны. Об этом рассказали источники издания Politico.

Чиновники в Киеве говорят, что оружие может помочь в борьбе с Россией и будет иметь решающее значение в дуэлях тяжелой артиллерии на Донбассе. На протяжении нескольких месяцев Украина пытается убедить США прислать такое оружие.

Но администрация Байдена не одобряет предоставление американских ракетных систем. Белый дом, по информации источников издания, сдерживают опасения, что оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории России. Тем самым военные действия могут быть расширены, война может затянуться.

«В Рамштайне был импульс, но, похоже, он остыл», — сказал один из сотрудников Конгресса США.

По словам собеседников издания, администрация Байдена решила, что «было бы более эффективно» отправить гаубицы M777, чем РСЗО.

При этом, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения, чтобы остановить Россию на Донбассе.

Отмечается, что реактивная система залпового огня M270 была впервые произведена для армии США в 1983 году. Дальность — от 20 до 40 миль (от 32 до 64 км), при этом самые современные ракеты могут преодолевать расстояние более 100 миль (160 км).

Еще по теме

Прочее
Оружие Война
Организации
Пентагон
Места
Украина Донбасс Украина-Россия США-Украина

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:23
С Луганской области эвакуировали еще 37 человек, несмотря на обстрелы
15:46
Россияне пытаются отрезать Луганскую область, захватив трассу — Гайдай
15:18
Россия показала условия содержания пленных украинских военных с «Азовстали»
15:13
В Мариуполе оккупанты разбирают завалы Драмтеатра и вывозят тела погибших
14:34
Россия ускоренно выдает свои паспорта жителям Донбасса
14:24
«Омбудсмену ЛНР» сообщено о подозрении в Украине
13:24
«ДНР»: В Донецке под обстрел попал пассажирский автобус, есть пострадавшие
13:15
У Зеленского объяснили, зачем военное положение хотят продлить на три месяца
10:55
Минобороны РФ: Более 1700 украинских военных уже покинули «Азовсталь»
10:48
«Л-ДНР» запретили хоронить на общих кладбищах погибших из числа мобилизованных — правозащитники
10:23
РФ уменьшает масштабы действий российской армии в Украине — Пентагон
10:14
Польша передаст Украине бензин из своих запасов
09:30
Пушилин не подтвердил и не опроверг взятие в плен замкомандира «Азова» Святослава «Калины»
23:52
Кадыровцы будут курировать Мариуполь, а РФ показала «азовцев» в больнице. Дайджест НД за день ►
17:34
Минобороны РФ показало первые видео из больницы с военными, доставленными с «Азовстали»
все новости
17:14
СМИ: Военных с «Азовстали» отправили в следственные изоляторы Ростовской области
17:04
Один человек погиб и трое ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецка
16:58
Мошенники «сдавали» жилье переселенцам — раскрыта схема
16:34
Денисова: Россияне похитили более двух тысяч украинских сирот
16:28
СМИ: США не поставляют Украине современные РСЗО из опасений затягивания войны
16:23
С Луганской области эвакуировали еще 37 человек, несмотря на обстрелы
16:04
Италия предложила ООН свой план прекращения войны в Украине — СМИ
15:46
Россияне пытаются отрезать Луганскую область, захватив трассу — Гайдай
15:45
В Васильевке перед российским блокпостом стоят более тысячи автомобилей с людьми
15:19
Суд дал разрешение на арест Януковича по делу о незаконной переправке через госграницу
15:18
Россия показала условия содержания пленных украинских военных с «Азовстали»
15:13
В Мариуполе оккупанты разбирают завалы Драмтеатра и вывозят тела погибших
14:52
В Раде появился законопроект, которым предлагают отбирать машины у пьяных водителей
14:34
Россия ускоренно выдает свои паспорта жителям Донбасса
14:24
«Омбудсмену ЛНР» сообщено о подозрении в Украине
все новости
ВИДЕО
Россия показала условия содержания пленных украинских военных с «Азовстали»
19 мая, 15:18
Кадыровцы будут курировать Мариуполь, а РФ показала «азовцев» в больнице. Дайджест НД за день ►
18 мая, 23:52
Минобороны РФ показало первые видео из больницы с военными, доставленными с «Азовстали»
18 мая, 17:34

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция