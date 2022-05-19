СМИ: США не поставляют Украине современные РСЗО из опасений затягивания войны

США не поставляют Украине реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия, несмотря на просьбы Киева о поставках. В Белом доме опасаются затягивания войны. Об этом рассказали источники издания Politico.



Чиновники в Киеве говорят, что оружие может помочь в борьбе с Россией и будет иметь решающее значение в дуэлях тяжелой артиллерии на Донбассе. На протяжении нескольких месяцев Украина пытается убедить США прислать такое оружие.



Но администрация Байдена не одобряет предоставление американских ракетных систем. Белый дом, по информации источников издания, сдерживают опасения, что оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории России. Тем самым военные действия могут быть расширены, война может затянуться.



«В Рамштайне был импульс, но, похоже, он остыл», — сказал один из сотрудников Конгресса США.



По словам собеседников издания, администрация Байдена решила, что «было бы более эффективно» отправить гаубицы M777, чем РСЗО.



При этом, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения, чтобы остановить Россию на Донбассе.



Отмечается, что реактивная система залпового огня M270 была впервые произведена для армии США в 1983 году. Дальность — от 20 до 40 миль (от 32 до 64 км), при этом самые современные ракеты могут преодолевать расстояние более 100 миль (160 км).