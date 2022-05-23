С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 6,5 млн украинцев стали беженцами и временно выехали в соседние страны. При этом 8 млн украинцев стали внутренними переселенцами. Об этом сообщили в Управление Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев.



Точное количество перемещенных украинцев составило 6 552 971 человек.



Украинцы выезжают в: Польшу - более 3,5 млн человек, Румынию - более 961 тысяч, Россию - более 919 тысяч, Венгрию - более 644 тысячи, Молдову - более 471 тысяч, Словакию - более 442 тысяч, Беларусь - более 27 тысяч.