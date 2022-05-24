Более 80% украинцев против любых «территориальных уступок» взамен на мир с РФ — опрос

Для 82% украинцев никакие «территориальные уступки» для достижения мира с РФ не является допустимыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).



В ходе опроса украинцам предложили три утверждения по поводу возможных компромиссов для достижения мира с Россией, и спросили, с каким из утверждений респонденты согласны в большей степени.



82% опрошенных сообщили, что «ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от любых своих территорий, даже если из-за этого война продлится дольше и будут угрозы сохранения независимости».



10% украинцев согласны с тем, что «для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий».



8% респондентов сообщили, что им сложно ответить на этот вопрос.





Опрос проводился с 13 по 18 мая 2022 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены две тысячи респондентов в возрасте 18 лет и старше со всех регионов Украины. При этом в выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года. Также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу. Статистическая погрешность — от 2,4% до 1,1%.