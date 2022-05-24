Генпрокурор: Обмен осужденного в Украине российского военнослужащего технически возможен

Обмен российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного судом в Украине к пожизненному заключению за убийство жителя Сумской области, возможен. Об этом в эфире телемарафона рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.



«Сценарии развития событий могут быть абсолютно разные. Как раньше я говорила, что его (Шишимарина) могут обменять, так могут обменять и после приговора суда. Технически это возможно», - сообщила генпрокурор.



Вместе с тем, она подчеркнула, что процесс обмена является компетенцией политики и дипломатии.



Генпрокурор отметила, что не может прогнозировать, будет ли рассмотрена апелляция защиты на приговор Соломенского райсуда Киева Шишимарину и как долго продлится судебное рассмотрение.