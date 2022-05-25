Ракетные удары по Сумщине: глава области показал разрушения

Последствия обстрела Сумской области. Фото: ОВА

В ночь на 25 мая россияне ударили ракетами по Краснополью Сумской области. Есть разрушения. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



«Около часа ночи с территории России враг выпустил ракеты по нашему Краснополью. Пуск, предварительно, был из самолета, не пересекавшего государственную границу», — проинформировал Живицкий.



По его словам, в Краснополье повреждены около 20 жилых домов и ЛЭП. Половина поселка осталась без электроэнергии.



«Погибших, предварительно, нет», — сообщил глава ОВА.