Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Оккупанты возвели российский флаг над горсоветом Лимана. Ситуация на этом направлении остается тяжелой.
- Луганская область на 95% оккупирована Россией, а Северодонецк уже похож на руины.
- Славянск без воды и газа. Отключение еще и света в городе, может привести к коллапсу.
- Украине срочно требуется новое вооружение. Наступление сдерживать все сложнее, в СНБО ожидают несколько тяжелых недель на фронте.
- В Мариуполе пропагандистские новости от СМИ РФ транслируют прямо на улицах захваченного города.
- Главарь боевиков Пушилин открыл новый бюст боевику в Донецке. А на «Азовстали» могут оставаться украинские военные.
- Первые фрукты из захваченного Херсона появились на прилавках в Донецке.