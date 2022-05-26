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Славянск без воды и газа, а в Мариуполе — пропаганда на колесах. Дайджест НД за день

26 мая 2022, 22:55

Славянск без воды и газа, а в Мариуполе — пропаганда на колесах. Дайджест НД за день

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Оккупанты возвели российский флаг над горсоветом Лимана. Ситуация на этом направлении остается тяжелой.
  • Луганская область на 95% оккупирована Россией, а Северодонецк уже похож на руины.
  • Славянск без воды и газа. Отключение еще и света в городе, может привести к коллапсу.
  • Украине срочно требуется новое вооружение. Наступление сдерживать все сложнее, в СНБО ожидают несколько тяжелых недель на фронте.
  • В Мариуполе пропагандистские новости от СМИ РФ транслируют прямо на улицах захваченного города.
  • Главарь боевиков Пушилин открыл новый бюст боевику в Донецке. А на «Азовстали» могут оставаться украинские военные.
  • Первые фрукты из захваченного Херсона появились на прилавках в Донецке.

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