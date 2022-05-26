Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Оккупанты возвели российский флаг над горсоветом Лимана. Ситуация на этом направлении остается тяжелой.

Луганская область на 95% оккупирована Россией, а Северодонецк уже похож на руины.

Славянск без воды и газа. Отключение еще и света в городе, может привести к коллапсу.

Украине срочно требуется новое вооружение. Наступление сдерживать все сложнее, в СНБО ожидают несколько тяжелых недель на фронте.

В Мариуполе пропагандистские новости от СМИ РФ транслируют прямо на улицах захваченного города.

Главарь боевиков Пушилин открыл новый бюст боевику в Донецке. А на «Азовстали» могут оставаться украинские военные.

Первые фрукты из захваченного Херсона появились на прилавках в Донецке.