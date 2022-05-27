Непрерывный огонь, погибшие и разрушенные дома: ситуация на Луганщине

Последствия обстрела Луганской области. Фото: ОВА

Не менее 5 человек погибли за минувшие сутки в Луганской области в результате российский обстрелов, повреждено около 50 домов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, на протяжении суток россияне пытались пройти в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищево, атаковали позиции украинских военных в районе Устиновки.



«Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы полчаса устанавливалась тишина. Россияне лупят по жилым кварталам непрерывно. 26 мая от снарядов врага погибли четыре северодончанина. Все — в старых районах города. Двое из них — одновременно, у одной многоэтажки», — рассказал Гайдай.



Глава области сообщил, что добавились и повреждения жилого фонда в Северодонецке: 11 многоквартирных и один частный дом.



«Подсчитали количество разрушений после мощной артиллерийской атаки на Лисичанск в течение 25 мая — 19 объектов. 26 мая россияне открыли огонь по отделению полиции. К счастью, никто не пострадал. Еще один мужчина был убит российским снарядом вчера в Камышевахе. Также стало известно о гибели двух женщин в Горском в течение последней недели», — проинформировал Гайдай.



По его словам, в Попаснянской и Горской громадах разрушенного жилья — не перечислить.



«Что известно за 26 мая: 11 домов в Золотом, девять — в Горском, восемь — в Тошковке, четыре — в Нырково, три — в Николаевке», — отметил глава ОВА.