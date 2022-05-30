Столтенберг: Война в Украине может продлиться долго

Нужно быть готовым к тому, что война в Украине может продлиться долго. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью греческому порталу Capital. gr.



«Никто не может точно сказать, когда и чем закончится эта война... Эта война может длиться долго, как долго — никто не может сказать, но мы должны быть готовы надолго. И поэтому я призываю союзников оказать поддержку, но также быть готовыми сделать это в течение длительного времени и быть снабженными. Потому что это все больше и больше война на истощение», — сказал Столтенберг.



По его словам, война в Украине стала большой стратегической ошибкой Путина.



Столтенберг также отметил, что с 2014 года такие страны как Канада, Великобритания, США, Турция провели обучение тысяч украинских военных и предоставили вооружение, которое сейчас необходимо на поле боя. Он назвал две главные задачи НАТО: поддержка Украины и предотвращение эскалации.